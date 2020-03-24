Приморье, Башкирия, кто следующий? Число зараженных коронавирусом в России растет

Накануне глава правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннет Рот написал в Twitter, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить массовую покупка «богатыми русскими аппаратов искусственной вентиляции легких», которых, по его мнению, может не хватить простым гражданам. На это обвинение ответил посол России в США Анатолий Антонов. Он призвал Рота не распространять дезинформацию о действиях российских властей по борьбе с коронавирусом. По словам Антонова, принятые меры позволили России противостоять вирусу лучше, чем страны, «которые HRW традиционно избегает критиковать».

Посол обратился к политикам и общественным деятелям в США и отметил, что «сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию)». Посол также напомнил, что Россия оказала реальную помощь Италии.



Главный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико накануне заявил, что распространение коронавируса резко снизится в конце весны. Однако из-за большого числа заболевших инфекция вряд ли исчезнет полностью.

В этой ситуации специалисты управляющей компании «РосинвестОтель» утверждают, что российскому рынку гостиничных услуг предстоит очень сложный период и колоссальные потери из-за пандемии коронавируса и резкого падения национальной валюты. Они считают, что в стране могут прекратить работу до четверти малых гостиничных объектов.

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил НСН, что отрасли грозят массовые увольнения.

«Огромные затраты в этом бизнесе – это зарплаты, так что, во-первых, могут уволить людей. Так что по большому речь идет о банкротстве отрасли. Позже все восстановится, но пока еще месяц и наступит смерть гостиничного бизнеса. Предложенные меры поддержки, такие как отсрочка по платежам - это хорошо, но платить придется всё равно, вопрос – с чего», - предрек Сергей Колесников.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что храмы можно и закрыть на время, если ситуация с эпидемией станет чрезвычайной. Но в таком случае следует прекратить работу и куда более многолюдных мест.

«Вряд ли стоит закрывать храмы в условиях, когда остаются открытыми места, где наблюдается гораздо большее скопление людей. Это метро, рынки, вокзалы, супермаркеты и так далее», - отметил отец протодиакон Андрей Кураев.

Меж тем, число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 4 735 человек. При этом по данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, более 90% всех зараженных выздоровели. В университете Джонса Хопкинса сообщили, что более 100 тысяч человек выздоровели после заражения COVID-2019.



