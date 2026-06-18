Россиянам объяснили, как снизить риск образования тромбов во время авиаперелета
Тромбы во время авиаперелёта могут возникнуть очень у многих. Об этом сайту aif.ru заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.
Он отметил, что в первую очередь в группу риска входят пожилые люди, граждане с заболеванием вен ног, например, варикоз и тромбофлебит, а также беременные женщины и дамы, принимающие гормональные контрацептивы.
По его словам, снизить риск образования тромбов во время полёта помогут три важных правила. В первую очередь, это употребление большого количества жидкости. Если правилами авиакомпании предусмотрено угощение вином или пивом, то можно выпить стаканчик - алкоголь немного снижает риск тромбозов.
Кроме того, во время полёта нужно хотя бы шевелить ногами, так как их долгое нахождение «в одном скрюченном положении» может спровоцировать образование тромбов.
«Примерно за час до полета можно принять препараты, направленные на улучшение венозного кровотока... Это лекарства, которые содержат диосмин и флавоноиды... у них нет таких осложнений, как у антикоагулянтов», - добавил врач.
Ранее сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Аль-Юсеф Надим Наср заявил, что для снижения риска тромбоза в жару следует пить не менее полутора литров воды в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сенатор: Дальний Восток опережает всю Россию по росту экономики на треть
- Как в Чехии и Бельгии: Качество российского пива сравнили с импортным
- Россиянам объяснили, как снизить риск образования тромбов во время авиаперелета
- Ушаков заявил, что европейцы пытаются «обработать» Трампа
- Без Трампа и Турции: Кто может стать посредником на переговорах по Украине
- Лихачева объяснила ценность копии панорамы «Оборона Севастополя»
- Климатолог назвал условия появления супер-Эль-Ниньо
- ФАС запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» информацию о ценообразовании
- «Будет сохранять лицо»: Нечаев раскрыл, почему ЦБ не снизит ставку до 13,5%
- Над Россией за сутки сбили почти тысячу дронов ВСУ и четыре ракеты «Фламинго»