Священник в противогазе высмеял психоз из-за коронавируса. Видео

Известный проповедник Русской православной церкви протоиерей Андрей Ткачев вышел на проповедь к прихожанам храма в противогазе. Таким необычным способом он выразил протест «массовому психозу» в связи с коронавирусом.

Видео этого момента появилось в сети. На кадрах священник выходит из алтаря по окончании литургии в защитном дыхательном аппарате, закрывающим всё лицо. Благославляя паству протоиерей поддержал общий весёлый настрой.

«Чтобы вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь», - призвал отец Андрей собравшихся в храме. Он пояснил, что считает неоправданно подогретой в СМИ тему коронавируса. Как отмечает телеканал «360», священник считает это специально раскрученным психозом. Правда от подробных комментариев он отказался.

Как пояснил ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов, своим поступком отец Андрей не смеялся над умершими и заболевшими, наоборот церковь за них молится. Высмеял священник панику вокруг COVID-19. Противогаз стал как бы небольшой частью проповеди, в которой священник рассказывает о крестной смерти Иисуса Христа, которая стала спасением для человечества.