Отельеры: Гостиничный бизнес оказался на грани краха из-за коронавируса
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров заявил НСН, что отрасль ожидает банкротство и массовое увольнение персонала.
Российскому рынку гостиничных услуг предстоит очень сложный период и колоссальные потери из-за пандемии коронавируса и резкого падения национальной валюты. Такой прогноз дают специалисты управляющей компании «РосинвестОтель». Они считают, что в стране могут прекратить работу до четверти малых гостиничных объектов. Наибольшему риску подвержены отели на 10−25 номеров и несетевые объекты, работающие на арендованных площадках.
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН отметил, что всему гостиничному бизнесу грозит крах, а не только отдельной категории отелей.
«Я бы не стал делить отели на большие и маленькие, проблема коснулась всех. Оценивать ущерб пока невозможно, таких данных ни у кого пока нет. Произошло обрушение рынка, пострадали те, у кого были хорошие показатели. А у кого они были и так невысокими, получили еще более плохие результаты. В феврале-марте пострадали, в основном, городские отели. Нет детских соревнований, закрыты музеи, театры», - констатировал эксперт.
«Когда никто никуда не ездит и не летает, отели никому не нужны»
По информации «РосинвестОтель», пока сильнее всего от паники, вызванной пандемией, пострадали гостиничные рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и отчасти Казани: эти города принимали основной поток иностранных постояльцев. В этой связи отели, скорее всего, начнут увольнять сотрудников.
«Огромные затраты в этом бизнесе – это зарплаты, так что, во-первых, могут уволить людей. Так что по большому речь идет о банкротстве отрасли. Позже все восстановится, но пока еще месяц и наступит смерть гостиничного бизнеса. Предложенные меры поддержки, такие как отсрочка по платежам - это хорошо, но платить придется всё равно, вопрос – с чего», - предрек Сергей Колесников.
Ситуация усугубляется тем, что с 23 марта Росавиация ограничила авиасообщение со всеми странами. Ограничение не будет касаться только рейсов из Москвы в столицы и крупные города ряда государств. Также авиакомпании будут выполнять чартерные рейсы, чтобы россияне могли вернуться из-за границы, а иностранцы — попасть домой.
«Показательными для отрасли будут открытие неба и открытие границ, начнет восстанавливаться жизнь, и бизнес начнет приходить в себя. Но все не так быстро. По аналогии с бассейном. Чтобы спустить из него воду, нужен день, а чтобы его наполнить - неделя», - считает вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.
По данным исследования, на сегодня из-за коронавируса убытки гостиниц Москвы составляют 210 млн рублей в день, Санкт-Петербурга - более 48 млн рублей в день. В случае введения режима чрезвычайной ситуации ежедневные убытки гостиниц двух городов составят 317,3 млн рублей.
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