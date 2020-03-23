Отельеры: Гостиничный бизнес оказался на грани краха из-за коронавируса

Российскому рынку гостиничных услуг предстоит очень сложный период и колоссальные потери из-за пандемии коронавируса и резкого падения национальной валюты. Такой прогноз дают специалисты управляющей компании «РосинвестОтель». Они считают, что в стране могут прекратить работу до четверти малых гостиничных объектов. Наибольшему риску подвержены отели на 10−25 номеров и несетевые объекты, работающие на арендованных площадках.

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН отметил, что всему гостиничному бизнесу грозит крах, а не только отдельной категории отелей.

«Я бы не стал делить отели на большие и маленькие, проблема коснулась всех. Оценивать ущерб пока невозможно, таких данных ни у кого пока нет. Произошло обрушение рынка, пострадали те, у кого были хорошие показатели. А у кого они были и так невысокими, получили еще более плохие результаты. В феврале-марте пострадали, в основном, городские отели. Нет детских соревнований, закрыты музеи, театры», - констатировал эксперт.