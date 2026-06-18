Сенатор: Дальний Восток опережает всю Россию по росту экономики на треть

Приморский край удерживает лидерство в макрорегионе по вводу жилья — в прошлом году было сдано 1,3 миллиона квадратных метров. За четыре месяца 2026 года ввод вырос ещё на 20% — до 530 тысяч квадратных метров. В целом приморцы получили около 49 тысяч квартир на 254 миллиарда рублей по программе дальневосточной ипотеки. По всему Дальнему Востоку жильё по льготной ипотеке приобрели 170 тысяч семей.

По словам сенатора, особого внимания заслуживает демографический эффект: спрос на высшее образование на Дальнем Востоке со стороны абитуриентов из других регионов вырос в четыре раза. Сегодня каждый десятый студент приезжает учиться на Дальний Восток из другого региона страны. Поставлена задача — к 2030 году довести эту долю до 30%.

«Люди едут на Дальний Восток — работать, учиться, строить жизнь. Это главный показатель того, что регион меняется. Не цифры в отчётах, а живые люди, которые делают осознанный выбор в пользу Дальнего Востока», — заключил Ролик.

Ранее он рассказал НСН, что Приморский край занял 6-е место в России по объёму введённого жилья по итогам первого квартала 2026 года, обогнав большинство субъектов страны — выше в рейтинге только Москва, Свердловская область, Татарстан, Тюменская и Московская области.

