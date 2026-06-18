Сенатор: Дальний Восток опережает всю Россию по росту экономики на треть
Дальний Восток по ключевым экономическим показателям опережает среднероссийские темпы почти на треть — такие данные прозвучали на итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
«Дальний Восток — это уже не территория вызовов, это территория результатов. Инвестиции идут, предприятия строятся, люди получают жильё. За десять лет системной работы макрорегион превратился в один из главных драйверов роста всей страны», — заявил сенатор.
По данным, представленным на заседании коллегии, в 2025 году инвесторы вложили в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике более 1 триллиона рублей. Построено более 230 новых предприятий, создано 25 тысяч рабочих мест. Всего за десять лет в проекты с государственной поддержкой фактически вложено более 6,5 триллиона рублей, введено в эксплуатацию 1 310 новых предприятий, создано 193 тысячи новых рабочих мест. Средний бюджет региона Дальнего Востока вырос за десятилетие в 2,3 раза.
Приморский край удерживает лидерство в макрорегионе по вводу жилья — в прошлом году было сдано 1,3 миллиона квадратных метров. За четыре месяца 2026 года ввод вырос ещё на 20% — до 530 тысяч квадратных метров. В целом приморцы получили около 49 тысяч квартир на 254 миллиарда рублей по программе дальневосточной ипотеки. По всему Дальнему Востоку жильё по льготной ипотеке приобрели 170 тысяч семей.
По словам сенатора, особого внимания заслуживает демографический эффект: спрос на высшее образование на Дальнем Востоке со стороны абитуриентов из других регионов вырос в четыре раза. Сегодня каждый десятый студент приезжает учиться на Дальний Восток из другого региона страны. Поставлена задача — к 2030 году довести эту долю до 30%.
«Люди едут на Дальний Восток — работать, учиться, строить жизнь. Это главный показатель того, что регион меняется. Не цифры в отчётах, а живые люди, которые делают осознанный выбор в пользу Дальнего Востока», — заключил Ролик.
Ранее он рассказал НСН, что Приморский край занял 6-е место в России по объёму введённого жилья по итогам первого квартала 2026 года, обогнав большинство субъектов страны — выше в рейтинге только Москва, Свердловская область, Татарстан, Тюменская и Московская области.
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