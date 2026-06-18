В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робин Гуда

В британском Королевском обществе защиты птиц (RSPB) рассказали, что весной дерево, которому примерно 1,2 тысячи лет, не выпустило листьев.

По мнению специалистов, из-за многолетнего наплыва туристов почва вокруг дуба уплотнилась и к корням стало поступать меньше дождевой воды. В результате корневая система дуба оказалась истощена и фактически задушена.

«Дуб останется в сердце Шервуда как памятник природы. Он продолжает жить в легенде о Робин Гуде и продолжит поддерживать экосистему леса даже после смерти», — заявила представитель RSPB Холли Дрейк.

Ранее руководитель проектов АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова заявила, что в 2025 году в восьми регионах РФ волонтеры высадили более одного миллиона двухсот тысяч сеянцев и саженцев лесных культур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

