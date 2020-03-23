Кураев предложил отменить пост из-за коронавируса

Кроме того, Кураев полагает, что для пожилых людей пост в этом году можно было бы отменить.

«Есть еще шаги, которые можно было бы сделать. Например, сказать, что ваш карантин вменяется в ваш пост. Поэтому для стариков нужно ослабить пост или отменить его вообще. А потом сказать, что когда эпидемия сойдет, что вы без поста сможете причаститься в наших храмах в пасхальный период. Пост - это прежде всего отказ от своего эго, «ячества». Если это Патриархом будет сказано, то почему бы не исполнить это послушание? Это было бы логично», - считает протодиакон Андрей Кураев.

Мэр Москвы 23 марта подписал указ о дополнительных мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Согласно ему, с 26 марта до 14 апреля вводится карантин для всех людей старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания, такие как сахарный диабет, онкология, астма и ряд других. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.

Жителям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания положена, разовая выплата в размере двух тысяч рублей после начала режима самоизоляции и еще двух тысяч рублей – по его завершении при условии соблюдения режима.



В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.



14 марта глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил, что богослужения в храмах Русской православной церкви будут совершаться в любом случае, вне зависимости от степени распространения коронавируса в России. При этом он призвал верующих, у которых есть признаки простуды, не приходить в храм, чтобы не заражать остальных.

