Кураев предложил отменить пост из-за коронавируса
Протодиакон Андрей Кураев рассказал НСН, что РПЦ может закрыть церкви, а для пожилых прихожан церковь должна пойти на послабления из-за введенного для них карантина.
В РПЦ обратились к пожилым людям в связи с ситуацией по коронавирусу. Там призвали верующих приходить в храм только когда есть планы на причастие. А помолиться можно, посмотрев богослужения онлайн.
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что храмы можно и закрыть на время, если ситуация с эпидемией станет чрезвычайной. Но в таком случае следует прекратить работу и куда более многолюдных мест.
«Вряд ли стоит закрывать храмы в условиях, когда остаются открытыми места, где наблюдается гораздо большее скопление людей. Это метро, рынки, вокзалы, супермаркеты и так далее. Но если степень нашего карантина станет таковой, то здесь уместно было бы вспомнить, что само слово «карантин» - церковное, в переводе с церковно-славянского оно обозначает 40 дней Великого поста. Древняя традиция говорила, что на дни карантина монахи запирали свои монастыри и уходили в пустыню, не служили никаких служб. Только на Пасху они возвращались назад. Каждый год нам об этом читается в житии Марии Египетской в наших храмах. Странно, что ее забыли сейчас», - сказал представитель РПЦ.
Кроме того, Кураев полагает, что для пожилых людей пост в этом году можно было бы отменить.
«Есть еще шаги, которые можно было бы сделать. Например, сказать, что ваш карантин вменяется в ваш пост. Поэтому для стариков нужно ослабить пост или отменить его вообще. А потом сказать, что когда эпидемия сойдет, что вы без поста сможете причаститься в наших храмах в пасхальный период. Пост - это прежде всего отказ от своего эго, «ячества». Если это Патриархом будет сказано, то почему бы не исполнить это послушание? Это было бы логично», - считает протодиакон Андрей Кураев.
Мэр Москвы 23 марта подписал указ о дополнительных мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Согласно ему, с 26 марта до 14 апреля вводится карантин для всех людей старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания, такие как сахарный диабет, онкология, астма и ряд других. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.
Жителям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания положена, разовая выплата в размере двух тысяч рублей после начала режима самоизоляции и еще двух тысяч рублей – по его завершении при условии соблюдения режима.
В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
14 марта глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил, что богослужения в храмах Русской православной церкви будут совершаться в любом случае, вне зависимости от степени распространения коронавируса в России. При этом он призвал верующих, у которых есть признаки простуды, не приходить в храм, чтобы не заражать остальных.
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