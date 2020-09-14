Коронавирус взял мировой рекорд. В России нашли объяснения
ВОЗ установила мировой суточных рекорд заражений COVID-19, в российском Минздраве РФ объяснили, с чем связана вспышка заболевания.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордные 308 тысяч зараженных коронавирусом в мире за сутки. По данным ВОЗ, предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября и составил 306 857 заболевших.
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН обвинил ВОЗ в чрезмерном запугивании населения коронавирусом.
«Я с первого дня говорю, что вирус был раскручен в первую очередь в СМИ в таком панико-алармическом ключе – все плохо, все умирают и так далее. Сейчас тоже вирус есть, он циркулирует. Когда он переходит в сугубо медицинскую плоскость, когда вмешивается правительство, он не страшнее гриппа», - считает Онищенко.
Тем не менее, в Австрии уже заявили, что в стране началась вторая волна пандемии. Канцлер Себастьян Курц считает, что страну настигла вторая волна COVID-19.
«Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — сказал Курц.
В России более оптимистичны. В Минздраве РФ нашли объяснения новой вспышке коронавируса. Так, глава ведомства Михаил Мурашко считает, что она связана с возвращением граждан из отпусков. «Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но, тем не менее, по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», - сказал глава Минздрава.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что ситуация с коронавирусом в России не может не вызывать озабоченности.
«Дело в том, что когда растет количество инфицированных, то растет число заболевших и погибших. Так что причин радоваться здесь нет», - подчеркнул он.
Ситуация с пандемией коронавируса в мире с каждым днем становится все более напряженной. Очевидно, что пока рано говорить о наступлении второй волны вируса, но несомненно следует быть к ней готовым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru