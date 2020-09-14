Коронавирус взял мировой рекорд. В России нашли объяснения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордные 308 тысяч зараженных коронавирусом в мире за сутки. По данным ВОЗ, предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября и составил 306 857 заболевших.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН обвинил ВОЗ в чрезмерном запугивании населения коронавирусом.

«Я с первого дня говорю, что вирус был раскручен в первую очередь в СМИ в таком панико-алармическом ключе – все плохо, все умирают и так далее. Сейчас тоже вирус есть, он циркулирует. Когда он переходит в сугубо медицинскую плоскость, когда вмешивается правительство, он не страшнее гриппа», - считает Онищенко.

Тем не менее, в Австрии уже заявили, что в стране началась вторая волна пандемии. Канцлер Себастьян Курц считает, что страну настигла вторая волна COVID-19.

«Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — сказал Курц.