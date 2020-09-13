Интерес к российской вакцине от коронавируса проявили власти 50 стран

Российская вакцина против новой коронавирусной инфекции, разработанная Центром имени Гамалеи (НИЦЭМ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), заинтересовала власти 50 стран. Москва обсуждает с их представителями будущие поставки, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Из-за того, что Россия может произвести «только определенное количество» вакцины, количество иностранных партнеров ограничено.

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«Мы работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20, в которых мы очень сильно продвинулись», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что сотрудничество выстраивается прежде всего со странами, «которые заинтересованы быстро одобрить российскую вакцину». На этом фоне Дмитриев сделал прогноз о том, что препарат может получить одобрение регуляторов уже в октябре или ноябре.

Напомним, Россия – первая в мире страна, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Она называется «Спутник V». Уже ведется производство препарата.

Накануне Минздрав РФ сообщил об отправке первой партии отечественной вакцины в регионы.

Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, почему могли прервать испытания вакцины от коронавируса британская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Собеседник агентства заверил, что с российской вакциной таких неприятных сюрпризов не произойдет. По его словам, препарат разработан по «отшлифованной технологии».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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