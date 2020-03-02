Собянин объявил о профилактических мерах в столице из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о введении дополнительных профилактических мерах в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице.

Собянин отметил, что все московские аэропорты продолжат работать в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии.

Также в городских больницах, по словам столичного мэра, подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус. В качестве профилактики в детских садах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро — выборочно с применением дистанционных технологий. Более того, работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников.

Ранее стало известно об одном заразившемся вирусом россиянине, который прилетел из Италии. По словам Собянина, болезнь протекает в легкой форме.

