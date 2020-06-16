Коронавирус стал сильнее: Вторая волна неизбежна

Коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, может быть более заразным чем уханьский, из-за которого весь мир охватила эпидемия, заявил ученый из КНР Ян Чжаньцю.

По словам ученого, вирусы либо ослабевают, либо становятся сильнее, и в этом случае развитие коронавируса пошло по второму сценарию, передает РИА Новости. Он также отметил, что число выявленных заражений уже приблизилось к количеству заразившихся в Ухане. Еще одним аргументом в пользу того, что коронавирус мутировал и стал сильнее, по словам ученого, является то, что теплая погода, установившаяся в стране, должна препятствовать распространению болезни, однако число зараженных по прежнему растет.

Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Ранее в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн на фоне информации о заражениях в Пекине заявил, что Россию неизбежно ждет вторая волна распространения коронавирусной инфекции.

«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - отметил он.

По словам ученого, ожидать второй волны в России можно будет уже осенью,

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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