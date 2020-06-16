Коронавирус стал сильнее: Вторая волна неизбежна

Коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, может быть более заразным чем уханьский, из-за которого весь мир охватила эпидемия, заявил ученый из КНР Ян Чжаньцю.



По словам ученого, вирусы либо ослабевают, либо становятся сильнее, и в этом случае развитие коронавируса пошло по второму сценарию, передает РИА Новости. Он также отметил, что число выявленных заражений уже приблизилось к количеству заразившихся в Ухане. Еще одним аргументом в пользу того, что коронавирус мутировал и стал сильнее, по словам ученого, является то, что теплая погода, установившаяся в стране, должна препятствовать распространению болезни, однако число зараженных по прежнему растет.