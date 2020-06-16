Коронавирус стал сильнее: Вторая волна неизбежна
Коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, может быть более заразным чем уханьский, из-за которого весь мир охватила эпидемия, заявил ученый из КНР Ян Чжаньцю.
По словам ученого, вирусы либо ослабевают, либо становятся сильнее, и в этом случае развитие коронавируса пошло по второму сценарию, передает РИА Новости. Он также отметил, что число выявленных заражений уже приблизилось к количеству заразившихся в Ухане. Еще одним аргументом в пользу того, что коронавирус мутировал и стал сильнее, по словам ученого, является то, что теплая погода, установившаяся в стране, должна препятствовать распространению болезни, однако число зараженных по прежнему растет.
Ранее в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн на фоне информации о заражениях в Пекине заявил, что Россию неизбежно ждет вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
«Я думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», - отметил он.
По словам ученого, ожидать второй волны в России можно будет уже осенью,
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
- Азербайджанцы устроили бунт в Дагестане в ожидании отправки из РФ
- Субсидии при переводе автомобилей на газ предложили увеличить до 90%
- Города отказываются от Парада Победы, ветераны предлагают альтернативные даты
- Новости за ночь: Соловьёв раскритиковал заявление «Современника» о Ефремове
- Новости за ночь: МИД заявил протест Украине из-за «выходок» в День России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru