Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Альтштейн считает, что вторая волна заболевания пройдет в легкой и средней формах, поэтому основная нагрузка ляжет на медицинскую сферу, отмечают «Известия».

Ранее инфекционист и эпидемиолог в эфире НСН разошлись в оценке возможности второй волны коронавируса в России. По мнению начальника Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгия Сапронова, «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян. Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность.

