Вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса
Укрепление здоровья и отсутствие излишнего волнения – основные условия подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции. Так считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
«Люди должны просто жить, быть здоровыми, не слишком уж волноваться, выполнять свои нормальные обязанности», — цитирует профессора RT.
Альтштейн считает, что вторая волна заболевания пройдет в легкой и средней формах, поэтому основная нагрузка ляжет на медицинскую сферу, отмечают «Известия».
Ранее инфекционист и эпидемиолог в эфире НСН разошлись в оценке возможности второй волны коронавируса в России. По мнению начальника Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгия Сапронова, «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян. Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность.
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