В Счетной палате признали негативное влияние коронавируса на экономику

Степень негативного влияния оценить в настоящий момент затруднительно. Масштабы потерь будут зависеть от того, насколько быстро в Китае справятся с эпидемией, отметили в ведомстве.

«Ситуация с эпидемией коронавируса, безусловно, окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику.... Если с эпидемией удастся справиться быстро, в ближайшее время, то по итогам года ее влияние на макроэкономические показатели удастся нивелировать за счет того, что и Китай, и другие страны постараются скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг. Если борьба с эпидемией затянется, в том числе будет длительное ограничение транспортных и товарных потоков, то ущерб от этого будет более существенным»,— заявили в Счетной палате.