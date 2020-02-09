В Счетной палате признали негативное влияние коронавируса на экономику
Негативным фактором влияния китайского коронавируса на российскую экономику станет сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, а также снижение спроса на энергоносители, которое возникнет в связи с замедлением китайской экономики. Такой прогноз ТАСС дали в Счетной палате РФ.
Степень негативного влияния оценить в настоящий момент затруднительно. Масштабы потерь будут зависеть от того, насколько быстро в Китае справятся с эпидемией, отметили в ведомстве.
«Ситуация с эпидемией коронавируса, безусловно, окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику.... Если с эпидемией удастся справиться быстро, в ближайшее время, то по итогам года ее влияние на макроэкономические показатели удастся нивелировать за счет того, что и Китай, и другие страны постараются скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг. Если борьба с эпидемией затянется, в том числе будет длительное ограничение транспортных и товарных потоков, то ущерб от этого будет более существенным»,— заявили в Счетной палате.
Отмечается, что внешнеторговый оборот Москвы с Пекином в период с января по ноябрь 2019 года составил около 100 млн долларов. Это менее пятой части всего внешнеторгового оборота России.
«Здесь все будет зависеть от того, как быстро будут найдены новые поставщики и рынки сбыта продукции. При этом замедление китайской экономики и, как следствие, мировой экономики также негативно отразится на экономике России за счет снижения спроса на энергоносители, снижения нефтяных котировок, что уже наблюдается — с 27 января по 7 февраля нефть марки Urals подешевела почти на 5%. Отдельно стоит отметить возросшую волатильность на финансовых рынках, которая может привести к коррекции биржевых индексов»,— цитирует контрольное ведомство КоммерсантЪ.
По мнению экономиста Василия Колташова, трудности в реальном секторе торговли Китай пытается прикрыть коронавирусом. Об этом эксперт заявил в эфире НСН. Экономист рассказал, что в прошлом году в мировой экономике наметилась коррекция рынков с возможным их падением в феврале.
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