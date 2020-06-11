Коронавирус отступает, но Москве расслабляться рано

Все показатели, связанные с заболеваемостью COVID-19, в Москве постоянно снижаются с 7 мая и уже больше месяца стабильно дают позитивную картину, - заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. Речь, по его словам, и об уменьшении числа вновь выявленных больных и о снижении количества госпитализаций и летальных исходов. Именно такая картина и дает возможность снижать уровень ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса.

Но расслабляться пока преждевременно, - предупредил столичный градоначальник, предваряя целый ряд рекомендаций для минимизации рисков заражения коронавирусом. Во-первых, по его словам, несмотря на отмену режима изоляции, пропусков на передвижение по городу и графика прогулок, москвичам в ближайшие выходные и праздничные дни лучше никуда не ходить, особенно на официальные мероприятия в честь Дня России и в день Парада Победы. Хотя запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, официальные мероприятия состоятся, но их лучше это посмотреть по телевизору, - посоветовал Собянин:

«Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть. Это большой риск», - предупредил мэр.

То же касается и поездок в Москву из других регионов – их пока стоит ограничить, если только нет острой необходимости, - сказал Собянин, заверив, что никакого «карантина» для приезжих из российских регионов не было и не будет.

Как можно большему числу работников стоит продолжить работу в удаленном режиме, если, конечно, сохраняется такая возможность. Призывая к сохранению «удаленки», Сергей Собянин пояснил, что дистанционный формат работы необходим, чтобы не допустить большого скопления людей в офисах. Работодатель, по его словам, вправе сам определить, как и в каком объеме открывать свое предприятие, но рекомендация максимально сохранить «удаленку» остается в силе.

Ранее на этой неделе, напомним, Сергей Собянин прогнозировал, что полная отмена ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, возможна в Москве в течение двух месяцев. При этом масочно-перчаточный режим, по его же словам, может сохраниться вплоть до появления вакцины от коронавируса для массового применения. В четверг он назвал примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса - это станет возможно ближе к зиме. По словам Собянина, три варианта препарата уже находятся на клинических испытаниях, и первую вакцину можно ждать осенью, но, возможно, уже и в августе.

Впрочем, как хорошо известно, на осень прогнозируется вторая волна коронавирусной инфекции. А как раз сейчас маски, как говорят в Минпромторге, сильно подешевели.

