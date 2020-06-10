Маски в России подешевели вчетверо
Средняя цена медицинских масок в России в розничной торговле упала более чем в четыре раза — с 55 рублей до 13. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. При этом, по его словам, стоимость этого средства индивидуальной защиты продолжает снижаться.
Мантуров также рассказал, что с марта выпуск всех видов масок нарастили в 5 раз — до 9 миллионов штук в сутки. Министр пообещал что у началу августа это показатель вырастит до 12 миллионов штук за 24 часа.
Кроме того, производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов в стране увеличилось по сравнению с допандемическим временем в 25 раз. Антисептиков выпускается в 9 раз больше, отмечает Ura.ru.
Ранее Минпромторг выступил с инициативой запретить до конца будущего года закупки медицинских масок за границей для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности.
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