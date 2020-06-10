Собянин обозначил сроки полной отмены ограничений в Москве

Об этом в среду, 9 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянина. Градоначальник отметил, что «плановый переход к нормальной жизни» растянется почти на полтора месяца, передает РИА Новости.



Также Собянин отметил, что выход мегаполиса из режима самоизоляции был выстрадан тремя месяцами жестких мер. Кроме того, отметил он, справиться с коронавирусом на все 100 процентов не удастся.



За последние сутки в Москве было выявлено 1195 новых случаев COVD-19, отмечает Ura.ru. Всего в городе зафиксировано 200 тысяч заболеваний, более половины (114 тысяч) пациентов выздоровели.

