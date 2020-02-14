Коронавирус обнаружен на территории Африки
В министерстве здравоохранения Египта был подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.
Пациент не является египтянином, его гражданство не указывается. В настоящий момент он получает лечение. Как утверждает Минздрав Египта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже проинформирована об этом случае, а руководство страны проводит необходимые превентивные меры. Как передает агентство, это первый официально зафиксированный случай заражения вирусом COVID-19 на территории африканского континента.
По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, уже превысило 63 тыс человек. Летальный исход получили 1038 случаев. Ранее НСН сообщала, что китайские врачи нашли эффективный способ спасения пациентов с таким диагнозом.
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