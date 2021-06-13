Коронавирус меняет симптомы

Британские исследователи выявили, что индийский вариант SARS-CoV-2 проявляет себя чаще всего как обычная простуда и его симптомы практически не проявляются, отмечают «Известия».

Один из авторов работы, профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор, подчеркивает, что люди с «сезонной простудой» должны пройти тестирование на коронавирус, чтобы избежать распространения COVID-19.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», - подчеркнул Спектор.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что коронавирус уже прочно обосновался в рядах обычных вирусов и рассчитывать на нулевую заболеваемость не стоит.

«Коронавирус уже никуда не уйдет, все врачи об этом говорят. Он теперь с нами, он занял место среди других коронавирусов, у нас их уже есть четыре человеческих, стало пять, они не очень сезонные, они могут быть и летом, но вместе с другими вирусами осенью он, конечно, будет подниматься. Так что мы наблюдаем просто его интеграцию в наше общество, он уже интегрировался. Я не думаю, что заболеваний будет меньше», - добавил он.

