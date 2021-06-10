ВОЗ спрогнозировала распространение индийского штамма коронавируса в Европе

Клюге отметил, что эта разновидность коронавируса во многих странах уже вытеснила другие штаммы вируса.

Ранее Всеиндийский институт медицинских наук в Дели и Институт геномики и интегративной биологии выяснил, что большая часть заболевших в Индии после полной или частичной вакцинации заразились новой линией коронавируса B.1.617, включающей три штамма.

