ВОЗ спрогнозировала распространение индийского штамма коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует распространение индийского штамма коронавируса в Европе. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге во время брифинга.

По его словам, этот штамм вируса беспокоит ученых из-за своей скорости распространения и способности поражать людей с иммунитетом.

Более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса выявили в России

Клюге отметил, что эта разновидность коронавируса во многих странах уже вытеснила другие штаммы вируса.

Ранее Всеиндийский институт медицинских наук в Дели и Институт геномики и интегративной биологии выяснил, что большая часть заболевших в Индии после полной или частичной вакцинации заразились новой линией коронавируса B.1.617, включающей три штамма.

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ФОТО: pixabay.com
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