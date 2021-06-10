ВОЗ спрогнозировала распространение индийского штамма коронавируса в Европе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует распространение индийского штамма коронавируса в Европе. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге во время брифинга.
По его словам, этот штамм вируса беспокоит ученых из-за своей скорости распространения и способности поражать людей с иммунитетом.
Клюге отметил, что эта разновидность коронавируса во многих странах уже вытеснила другие штаммы вируса.
Ранее Всеиндийский институт медицинских наук в Дели и Институт геномики и интегративной биологии выяснил, что большая часть заболевших в Индии после полной или частичной вакцинации заразились новой линией коронавируса B.1.617, включающей три штамма.
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