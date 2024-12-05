«Коричневый не взрослит»: Лисовец объяснил, с чем носить главный цвет 2025 года
В 2025 году наибольшее внимание при выборе одежды стоит обращать не на цветовое сочетание, а на силуэт, рассказал НСН Владислав Лисовец.
Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в разговоре с НСН опроверг, что коричневый цвет одежды взрослит, добавив, что его оттенки могут быть одними из самых универсальных в гардеробе.
Американский Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2025 года шоколадно-коричневый оттенок 17-1230 Mocha Mousse. Цвет позиционируется как «сочетание изысканности и комфорта». Лисовец уточнил, что такой оттенок довольно давно можно было встретить в коллекциях различных дизайнеров.
«Этот цвет довольно часто встречался на подиуме, думаю, потому его и выбрали цветом года. Он был в коллекции модных брендов еще в 2022-2023 годах, рад, что в 2025 году он будет цветом года. Ну и потом ситуация в мире соответствует этому цвету. Россияне считают, что такой оттенок взрослит, его боятся, думают, что он мало кому идет, однако на самом деле цвет очень интересный. Просто так довелось, что в нашей стране для взрослых людей шили костюмы коричневого цвета, а для всех остальных выбирали серые, черные и синие оттенки», - заявил он.
По словам собеседника НСН, в новом году при выборе одежды особое внимание стоит уделять не оттенку цвета, а силуэту.
«Такой коричневый отлично сочетается с бордовым, зеленым, салатовым синим, желтым. При этом не стоит забывать про тренд с выделением одного цвета. Он выглядит супермодно и абсолютно безопасен для гардероба. Другое дело, что такой оттенок с претензий на интеллигентность все-таки. Потому он и не популярен у тех, кто выбирает розовый, бледно-голубой и другие более мягкие цвета. Помимо прочего в тренде останется красный, бордовый, который идет бок о бок с коричневым. Однако в целом не стоит привязываться к цвету в новом году, выбирайте силуэт. Он должен быть более элегантным. В остальном любой цвет будет хорош», - сказал эксперт.
Как добавил Лисовец, российские бренды пока не торопятся включать в свои коллекции самый модный оттенок 2025 года, поскольку стремятся предложить покупателям что-то более привычное.
«Российские бренды шьют коммерческую одежду. Они не рискуют создавать что-то модное, поскольку это не будет продаваться. У нас несмелая аудитория, люди покупают вещи, к которым привыкли. Сегодня в основном это серые черные пиджаки, оверсайз, в том числе объемные пальто. Также одежда в любимых пыльных цветах: пыльно-розовый, пыльно салатовый, пыльно-голубой.. Придя на любое мероприятие, вы обязательно встретите хоть одного человека в костюме русского бренда с широкими брюками и пиджаком со съехавшими плечами. Также в каждом бренде можно встретить толстовки», - заключил он.
Ранее сообщалось, что до конца 2024 года стоимость одежды российских брендов может вырасти на 22%, поскольку себестоимость тканей с начала года выросла на 21%, фурнитура подорожала на 19%, а дополнительные материалы прибавили в цене 20%, напоминает «Радиоточка НСН».
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