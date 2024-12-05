«Коричневый не взрослит»: Лисовец объяснил, с чем носить главный цвет 2025 года

«Этот цвет довольно часто встречался на подиуме, думаю, потому его и выбрали цветом года. Он был в коллекции модных брендов еще в 2022-2023 годах, рад, что в 2025 году он будет цветом года. Ну и потом ситуация в мире соответствует этому цвету. Россияне считают, что такой оттенок взрослит, его боятся, думают, что он мало кому идет, однако на самом деле цвет очень интересный. Просто так довелось, что в нашей стране для взрослых людей шили костюмы коричневого цвета, а для всех остальных выбирали серые, черные и синие оттенки», - заявил он.

По словам собеседника НСН, в новом году при выборе одежды особое внимание стоит уделять не оттенку цвета, а силуэту.

«Такой коричневый отлично сочетается с бордовым, зеленым, салатовым синим, желтым. При этом не стоит забывать про тренд с выделением одного цвета. Он выглядит супермодно и абсолютно безопасен для гардероба. Другое дело, что такой оттенок с претензий на интеллигентность все-таки. Потому он и не популярен у тех, кто выбирает розовый, бледно-голубой и другие более мягкие цвета. Помимо прочего в тренде останется красный, бордовый, который идет бок о бок с коричневым. Однако в целом не стоит привязываться к цвету в новом году, выбирайте силуэт. Он должен быть более элегантным. В остальном любой цвет будет хорош», - сказал эксперт.