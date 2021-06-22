Концерты и спортивные мероприятия в Москве ограничили 500 зрителями
С 22 июня в Москве вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Речь идет о мероприятиях, проводимых как на открытом воздухе, так и в помещениях. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который опубликован в его блоге на сайте мэра и правительства Москвы.
Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты вне зависимости от количества участников мероприятия. Эти ограничения отменят, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.
Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек власти также рекомендуют использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.
QR-кодом, говорящий о наличии защиты от COVID-19, можно получить с использованием электронной медицинской карты Москвы, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» либо в регистратуре городской поликлиники.
В новом указе также говорится, что в Москве с 28 июня попасть в рестораны и кафе временно можно будет тоже только по QR-коду. Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Ранее планировалось ограничиться ресторанами, «свободными от ковида». Предполагалось добровольное участие заведений общепита в таком эксперименте. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что более 100 кафе и ресторанов столицы уже подали заявки на создание у себя безковидных зон.
Рестораторы пока не представляют, как реализовать на практике предложение мэра Москвы Сергея Собянина о создании «специальных зон» для вакцинированных посетителей, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- СМИ: Исламисты захватили таджикско-афганский таможенный пункт Шерхан-Бандар
- В Москве зафиксирован взрывной рост заболеваемости COVID-19
- До августа в России планируется вакцинировать 60% полицейских
- Собянин прокомментировал новые меры по борьбе с COVID-19
- В Кремле поддержали антикоронавирусные меры Собянина
- Концерты и спортивные мероприятия в Москве ограничили 500 зрителями
- Собянин закрыл московские рестораны для посетителей без антител к COVID-19
- Российского легкоатлета Шубенкова оправдали по делу о допинге
- Путин написал для немецкой газеты статью к 80-й годовщине начала ВОВ
- Фестиваль «Толстой» перенесен из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru