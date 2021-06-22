Концерты и спортивные мероприятия в Москве ограничили 500 зрителями

С 22 июня в Москве вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Речь идет о мероприятиях, проводимых как на открытом воздухе, так и в помещениях. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который опубликован в его блоге на сайте мэра и правительства Москвы.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты вне зависимости от количества участников мероприятия. Эти ограничения отменят, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек власти также рекомендуют использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.