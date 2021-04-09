Центр недоедает. Ресторатор раскрыл потери из-за нехватки туристов

Между тем, на фоне роста цен рестораны вынуждены повышать цены - пока в пределах 10%, рассказал ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Повышать их сильнее нет возможности, потому что покупательская способность россиян также не увеличивается.

Однако некоторые сети общепита пока находят способы сделать повышение цен максимально незаметным, отметил, со своей стороны, Михаил Гончаров. Доходы идут в фонд оплаты труда.

«Мы повышаем зарплаты всем поварам и администраторам. В некоторые периоды времени это приходится делать за счет снижения прибыли. Это является некой ответной мерой на рост цен. Все предприниматели в нашей сфере делают то же самое. Я имею в виду, что нужно говорить не только о повышении цен, но и о повышении доходов. В своих ресторанах мы делаем точечное повышение, на один, два, три рубля на отдельные позиции в меню. Блюда, которые стоят 90 рублей, невозможно повысить на 15 рублей, это приведет к оттоку людей. Но если повысить на 1, 2, 3 рубля – это не скажется на обороте. Опять же, если это делать ежемесячно и целый год, это уже может быть более критично», - объяснил он.