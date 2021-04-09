Центр недоедает. Ресторатор раскрыл потери из-за нехватки туристов
Основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» в эфире НСН отметил, что наряду с ростом цен происходит увеличение зарплат сотрудникам.
Рестораны, расположенные в центре Москвы и Санкт-Петербурга, еще не вышли не «допандемийный» уровень оборота из-за отсутствия туристов. Об этом НСН рассказал основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
«Центральные точки и Москвы, и Петербурга по-прежнему работают с недобором 30-40 процентов от оборота. Никольская, Невский – там недобор гигантский, центры городов лишены туристов. Рестораны в удалении от центра уже вышли на обороты или почти подошли к показателям, которые были до пандемии», - сообщил он.
Между тем, на фоне роста цен рестораны вынуждены повышать цены - пока в пределах 10%, рассказал ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Повышать их сильнее нет возможности, потому что покупательская способность россиян также не увеличивается.
Однако некоторые сети общепита пока находят способы сделать повышение цен максимально незаметным, отметил, со своей стороны, Михаил Гончаров. Доходы идут в фонд оплаты труда.
«Мы повышаем зарплаты всем поварам и администраторам. В некоторые периоды времени это приходится делать за счет снижения прибыли. Это является некой ответной мерой на рост цен. Все предприниматели в нашей сфере делают то же самое. Я имею в виду, что нужно говорить не только о повышении цен, но и о повышении доходов. В своих ресторанах мы делаем точечное повышение, на один, два, три рубля на отдельные позиции в меню. Блюда, которые стоят 90 рублей, невозможно повысить на 15 рублей, это приведет к оттоку людей. Но если повысить на 1, 2, 3 рубля – это не скажется на обороте. Опять же, если это делать ежемесячно и целый год, это уже может быть более критично», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%. Причины — продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Некоторые игроки ждут стабилизации ситуации после введения пошлины на экспорт масла. Но другие участники рынка предупреждают, что в середине года цены поднимут поставщики почти всего продовольствия.
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