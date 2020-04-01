Контролировать соблюдение карантина будут через мобильное приложение
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выбравших лечение на дому и обязавшихся соблюдать карантин, тестируют в Москве. Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уточнил, что приложение не планируется использовать в отношении всех жителей столицы. Он пояснил, что граждане, которые должны соблюдать карантин, получат техническое средство или закрытую ссылку на приложение.
Мобильное приложение называется «Социальный мониторинг», сейчас ведется его разработка и тестирование.
По словам Лысенко, есть граждане, у которых заболевание протекает в легкой форме и они могут лечиться дома. Они должны использовать телемедицинскую информационную систему для получения врачебных консультаций. В перспективе такие больные будут также давать обязательство установить и использовать приложение «Социальный мониторинг».
С его помощью будет отслежиться соблюдение карантина. Заниматься этим будут правоохранительные органы.
После установки приложение запросит у пользователя разрешения для сервисов определения местоположения, СМС-оповещения и фотокамеры смартфона. Для регистрации в приложении гражданам на карантине будет необходимо ввести номер телефона, а затем проверочный код, который придет на этот номер. QR-код для доступа в приложение не требуется, но для дальнейшей работы пользователю необходимо сделать свое фото.
Госдума приняла законопроект о наказании нарушителей карантина или других санитарно-эпидемиологических правил. Если в результате нарушения умирает два человека и более, закон предусматривает за это до семи лет лишения свободы.
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что штрафы за нарушение карантина нужны, чтобы держать общество в тонусе.
«Данная мера представляется скорее профилактической и терапевтической, вряд ли эти штрафы будут назначены. Хотя, я думаю, от случая к случаю они будут назначаться, чтобы держать гражданское общество в тонусе», – считает политолог.
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