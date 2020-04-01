Контролировать соблюдение карантина будут через мобильное приложение

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выбравших лечение на дому и обязавшихся соблюдать карантин, тестируют в Москве. Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уточнил, что приложение не планируется использовать в отношении всех жителей столицы. Он пояснил, что граждане, которые должны соблюдать карантин, получат техническое средство или закрытую ссылку на приложение.

Мобильное приложение называется «Социальный мониторинг», сейчас ведется его разработка и тестирование.

По словам Лысенко, есть граждане, у которых заболевание протекает в легкой форме и они могут лечиться дома. Они должны использовать телемедицинскую информационную систему для получения врачебных консультаций. В перспективе такие больные будут также давать обязательство установить и использовать приложение «Социальный мониторинг».