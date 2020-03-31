От самоизоляции к карантину? Парламент с головокружительной скоростью ужесточает санкции

Полтысячи новых больных за сутки, большинство из которых (почти 400) в Москве, в целом по стране более 2300 заболевших, 17 летальных исходов – таковы официальные данные по заболеваемости коронавирусом в России. В числе заразившихся – главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко. Как сообщили «Интерфаксу» в самой больнице, главврач находится там же, в Коммунарке, его состояние удовлетворительное. 24 марта Проценко сопровождал президента России во время его посещения больницы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений за состояние здоровья Владимира Путина в связи с его общением с Денисом Проценко неделю назад быть не должно.

Прогноз распространения коронавируса на территории России поручил подготовить уже к завтрашнему дню премьер Михаил Мишустин. А с 3 апреля по его же распоряжению в России начнется СМС-информирование граждан о нарушениях ими карантина, параллельно данные будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор для принятия мер в отношении нарушителей. Госдума, тем временем, приняла законопроект о наказании нарушителей карантина или других санитарно-эпидемиологических правил. Если в результате нарушения умирает два человека и более, закон предусматривает за это до семи лет лишения свободы. Если нарушение приведет по неосторожности к смерти человека или создаст угрозу массового заболевания - штраф от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Просто за нарушение режима карантина штраф составит от 500 000 до 700 000 рублей, либо до двух лет лишения свободы.

Между тем, в решениях как федеральных, так и региональных властей, направленных на ограничение социальных контактов в условиях вспышки коронавируса, опубликованных на сегодняшний день, и речи нет о всеобщем карантинном режиме, столь жесткий контроль и наказание за нарушение которого предусмотрено правительством и Госдумой. В частности, акты столичных и подмосковных властей, вводящие наиболее широкомасштабные ограничительные меры для населения, содержат термин «самоизоляция», который понятию «карантин» отнюдь не тождественен. И нарушение режима самоизоляции может наказываться в настоящий момент лишь в соответствии с КоАП. Кстати, ряд его статей, актуальных в сложившейся ситуации, Госдума на такой случай сегодня тоже ужесточила.

Но, тем не менее, последние распоряжения главы кабмина и головокружительная скорость работы парламента по ужесточению санкций, объявление столичных властей о планах ввести спецпропуска для передвижения по городу говорят о скорой смене режима всеобщей самоизоляции на более суровый. А сегодняшние темпы роста количества заболевших – о том, что тянуть с этим не будут.

