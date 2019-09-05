Без слежки, но с рекламой. Систему учета интернет-пользователей назвали громоздкой

Идею создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в российском сегменте интернета обсуждают администрация президента и профильные чиновники.

Как отмечают «Ведомости», это нужно, чтобы отслеживать российский профессиональный видеоконтент (сериалы и отечественные шоу). Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика — мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения.

Концепция находится в стадии обсуждения, и пока есть абсолютно разные идеи о том, как может работать такая система, и какие данные с помощью нее необходимо собирать.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что опасаться тотальной слежки за всем и каждым не нужно, да и создание самой системы под большим вопросом.

«Вопрос в том, как система будет работать - есть пока только идея, она еще не реализована. Человек всегда исходит из худших предположений. Но уверен, что за каждым следить не будут, да и незачем. Это технически сложно. Вопрос в другом. Реклама всплывает не там, где ты ждешь. И она принадлежит не ресурсам, на которые человек заходит, а вклинивается оператор. Проблема должна решаться не письменными или устными заявлениями, скриншотами. И наказывать надо того, кто предоставил такую рекламу. Сегодня - это сфера серой зоны. В законодательстве это никак не описывается, чем многие пользуются», - уточнил эксперт.