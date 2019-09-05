Без слежки, но с рекламой. Систему учета интернет-пользователей назвали громоздкой
Ведущий аналитик Mobile Research Group в эфире НСН объяснил, в чем плюсы и минусы единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы.
Идею создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в российском сегменте интернета обсуждают администрация президента и профильные чиновники.
Как отмечают «Ведомости», это нужно, чтобы отслеживать российский профессиональный видеоконтент (сериалы и отечественные шоу). Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика — мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения.
Концепция находится в стадии обсуждения, и пока есть абсолютно разные идеи о том, как может работать такая система, и какие данные с помощью нее необходимо собирать.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что опасаться тотальной слежки за всем и каждым не нужно, да и создание самой системы под большим вопросом.
«Вопрос в том, как система будет работать - есть пока только идея, она еще не реализована. Человек всегда исходит из худших предположений. Но уверен, что за каждым следить не будут, да и незачем. Это технически сложно. Вопрос в другом. Реклама всплывает не там, где ты ждешь. И она принадлежит не ресурсам, на которые человек заходит, а вклинивается оператор. Проблема должна решаться не письменными или устными заявлениями, скриншотами. И наказывать надо того, кто предоставил такую рекламу. Сегодня - это сфера серой зоны. В законодательстве это никак не описывается, чем многие пользуются», - уточнил эксперт.
Система учета призвана дать властям понимание, какой контент смотрят граждане в сети и какие площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.
«Сегодня медийной рынок рекламы вышел из-под контроля. Используется всё чаще нативная реклама, когда человек, получая издание не может понять, что здесь реклама, что – нет. Это обесценивает рекламу как таковую. Здесь нужны другие схемы. Но тотальной слежки за нами не будет», - пообещал в беседе с НСН Муртазин.
Эксперты полагают, что создание системы интернет-учета приведет к большому количеству технических и организационных сложностей. Прежде всего, еще неясно, как государству предстоит убедить крупнейшие интернет-компании, включая зарубежные, установить себе подобный счетчик.
«Такая система, которая была бы эффективной, показывала результат, вряд ли будет создана. Везде разные форматы, которые можно проанализировать. Мы не получим в итоге тут систему, которую хотим. Да и мирового опыта нет», - резюмировал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Сбором информации по данным «Ведомостей» будет заниматься Mediascope. Генеральный директор организации Руслан Тагиев эту информацию не прокомментировал.
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