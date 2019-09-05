В России решили создать систему учета интернет-пользователей

Администрация президента РФ инициировала создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов рекламы в Рунете, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.

Отмечается, что чиновники провели переговоры с крупнейшими медикомпаниями, в том числе телеканалами и интернет-площадками.

Собеседники газеты отметили, что госсистема, в первую очередь, создается для учета показов российского профессионального видеоконтента в виде сериалов и шоу. Не исключено, что речь идет и о мониторинге количества показов рекламы в интернете для ее последующего налогообложения.

В то же время эксперты предупреждают, что внедрение такой системы обернется большим количеством как технических, так и организационных проблем.

Предполагается, что сбором данных займется компания Mediascope, однако ее гендиректор отказался от комментариев.

