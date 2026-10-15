В Госдуме объяснили, как исправить ошибки в электронной трудовой книжке
При первом трудоустройстве с 1 января 2021 года ведутся только электронные трудовые книжки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он указал, что для проверки внесённых в неё сведений следует получить выписку - через «Госуслуги», в Социальном фонде РФ или в МФЦ.
В случае, если в ней неверно указаны название организации, должность или даты, то необходимо обратиться к работодателю, передавшему запись, даже в случае увольнения. Он обязан исправить данные и снова передать их в Соцфонд, что можно проверить, получив новую выписку.
При ликвидации организации необходимо подать в фонд заявление и документы о работе для проверки и уточнения сведений. Если действующий работодатель отказывается это сделать, либо при отсутствии ответа, депутат посоветовал обращаться в государственную инспекцию труда.
«Спор о факте работы, её периоде или исправлении сведений разрешает суд», - добавил Чаплин.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила «Радиоточке НСН», что россияне активно готовы соглашаться на любые условия труда, но это не означает, что они идут на нелегальные работы.
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