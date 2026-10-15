Лавров: РФ готова участвовать в «Маршруте Трампа» на Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала от Армении и Азербайджана обращений по поводу участия в проекте «Маршрут Трампа», но стороны знают об ее готовности. Об этом пишет ТАСС.

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Дипломат объяснил, что РФ неоднократно приветствовала процесс нормализации отношений между двумя республиками и договоренность, которую оформили в Вашингтоне.

По его словам, Россия готова участвовать в инфраструктурных проектах. Он упомянул концессию РЖД. Компания работает в рамках Южно-Кавказской железной дороги, вся эта инфраструктура знакома и технологически обслуживается Москвой.

В 2025 году в Вашингтоне лидеры Азербайджана, Армении и США Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Дональд Трамп договорились о создании транспортного коридора через Зангезурский коридор. Сообщалось, что он получит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Ранее в Совбезе объяснили, зачем на самом деле Штатам нужен подобный проект.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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