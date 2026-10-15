Полосатый рейс: Почему россияне стали чаще отдыхать в Африке
Доступность авиаперевозок стала драйвером роста турпотока россиян в Африку, заявил НСН Воскан Арзуманов.
Спрос на поездки в Африку у российских туристов растет, а расширение полетных программ иностранных авиакомпаний делает эти страны более доступными для путешествий, рассказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.
Популярность стран Африки в этом году значительно выросла у российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с января по сентябрь спрос на Марокко вырос почти в 4 раза, на Танзанию — более чем в 2,5 раза. По Египту показатель увеличился на 34%. В организации отмечают, что раньше Африка многими воспринималась, как далекое и сложное направление, а теперь россияне едут туда не только за пляжным отдыхом, но и за сафари, необычной природой и новыми впечатлениями. Однако Арзуманов подчеркнул, что гораздо большее значение имеет то, что именно страны этого континента расширили свои полетные программы в России.
«Любое международное направление зависит в первую очередь от авиаперевозки. Спрос на Марокко вырос, потому что страна поставила полетные программы из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания Air Tanzania выставила полетные программы, сразу же интерес проснулся и к Танзании. Египетские авиакомпании также поставили больше полетных программ — пожалуйста, вот вам рост и по Египту. Спрос туристов на поездки за границу есть, пусть не так бурно, как в прошлом году, но в этом году продолжается небольшой рост. А расти он может только за счет того, что иностранные авиакомпании летают в Российскую Федерацию. Мог бы условный Таиланд летать своими авиакомпаниями в Россию, и значительный рост показал бы Таиланд. И по любому другому направлению так: где появляется достаточное количество авиаперевозок, расширяется полетная программа из разных городов нашей страны, там и у туристов интерес растет», — пояснил собеседник НСН.
Он рассказал, сколько в среднем стоят туры по африканским направлениям и подчеркнул, что для этих направлений не характерны короткие поездки.
«В среднем на человека надо рассчитывать на 120-150 тысяч. Это усредненно, конечно, можно улететь и дешевле, и дороже. Также нужно понимать, что в Танзанию на неделю не летают. В основном поездки туда включают от 10 ночей, а лучше даже две недели. У Марокко ситуация попроще, но это само по себе достаточно интересное направление. Эта страна с богатой культурой, и в первую очередь они себя позиционируют, как экскурсионное направление», — сообщил Арзуманов.
Он добавил, что при должном уровне заинтересованности в российском туристе эти направления будут адаптироваться под запросы граждан, например, отели могут активнее вводить форматы «Все включено» или анимацию для гостей с детьми.
Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказывал про новый тренд в индустрии туризма: россияне все чаще стали бронировать туры в последний момент.
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