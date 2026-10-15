Он рассказал, сколько в среднем стоят туры по африканским направлениям и подчеркнул, что для этих направлений не характерны короткие поездки.

«В среднем на человека надо рассчитывать на 120-150 тысяч. Это усредненно, конечно, можно улететь и дешевле, и дороже. Также нужно понимать, что в Танзанию на неделю не летают. В основном поездки туда включают от 10 ночей, а лучше даже две недели. У Марокко ситуация попроще, но это само по себе достаточно интересное направление. Эта страна с богатой культурой, и в первую очередь они себя позиционируют, как экскурсионное направление», — сообщил Арзуманов.

Он добавил, что при должном уровне заинтересованности в российском туристе эти направления будут адаптироваться под запросы граждан, например, отели могут активнее вводить форматы «Все включено» или анимацию для гостей с детьми.

Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказывал про новый тренд в индустрии туризма: россияне все чаще стали бронировать туры в последний момент.

