Бояков поддержал эксперименты в театрах после скандала вокруг «Гамлета»

Режиссер и худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков в беседе с «Газетой.Ru» поддержал экспериментальные постановки вроде нашумевшего «Гамлета» с Юрой Борисовым. По его словам, главное — не забывать об основах при введении нового.

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Бояков уточнил, что эта сфера органически связана с экспериментом и не бывает без поиска новизны. По его мнению, Чехов и Островский сегодня воспринимаются как вечные классики, хотя их революция в русском театре сделала его тонким и психологически подвижным.

Радикальность Чехова, уверен режиссер, не снилась современным экспериментаторам. Поэтому важно не только быть готовым к новому, но и чувствовать фундамент.

Эдуард Бояков подчеркнул, что сейчас важно привлекать в театры молодое поколение. Сделать это можно с помощью современных постановок: молодежь всегда приходила, прежде всего, за современной драматургией, считает он.

Недавно рассказывали, к чему приведет отказ Юры Борисова от «Гамлета».

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ФОТО: пресс-служба Нового театра
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