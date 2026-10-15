Бояков поддержал эксперименты в театрах после скандала вокруг «Гамлета»
Режиссер и худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков в беседе с «Газетой.Ru» поддержал экспериментальные постановки вроде нашумевшего «Гамлета» с Юрой Борисовым. По его словам, главное — не забывать об основах при введении нового.
Бояков уточнил, что эта сфера органически связана с экспериментом и не бывает без поиска новизны. По его мнению, Чехов и Островский сегодня воспринимаются как вечные классики, хотя их революция в русском театре сделала его тонким и психологически подвижным.
Радикальность Чехова, уверен режиссер, не снилась современным экспериментаторам. Поэтому важно не только быть готовым к новому, но и чувствовать фундамент.
Эдуард Бояков подчеркнул, что сейчас важно привлекать в театры молодое поколение. Сделать это можно с помощью современных постановок: молодежь всегда приходила, прежде всего, за современной драматургией, считает он.
Недавно рассказывали, к чему приведет отказ Юры Борисова от «Гамлета».
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