Милонов обвинил феминисток в ущемлении кормящих грудью женщин

Отвечая на вопрос про ущемлении прав и свобод других женщин, которые, например, хотели бы иметь детей, но не могут, Милонов провел параллель со спортсменами, чьим успехам он радуется.

«Ни одна женщина, которая хочет иметь ребенка, не будет выступать против кормления грудью в общественном месте. Лично я в силу особенностей своих не могу станцевать бальные танцы или плавать быстро, но я же вижу, как другие люди это делают. Меня же не ущемляют их успехи, я наоборот радуюсь за людей. Нормальный человек всегда с умилением и радостью смотрит на кормящую женщину», - заключил депутат.

Ранее Милонов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что частные клиники сегодня зачастую делают аборты на поздних сроках, подобные процедуры должны быть доступны только в государственных учреждениях и сопровождаться консультацией со священником.

