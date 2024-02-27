Милонов обвинил феминисток в ущемлении кормящих грудью женщин
Депутат Виталий Милонов в эфире НСН призвал сделать так, чтобы кормящая грудью мать вызывала умиление и радость, а не казалась чем-то необычным.
Ни одна нормальная женщина, которая хочет иметь ребенка, не будет выступать против кормления грудью в общественном месте, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Ранее стало известно, что в Госдуме готовится несколько законопроектов, посвященных кормящим мамам, пишут «Известия». Одной из инициатив является введение штрафов за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Милонов заявил, что кормление грудью для женщины с ребенком - естественный процесс.
«У кормящей грудью женщины не всегда есть возможность брать с собой бутылочку. В мире деформированных розовыми единорогами сознаний кормящая мать выглядит чем-то необычным, хотя это абсолютно естественная и правильная ситуация, которая происходит с женщиной и ребенком. Я считаю, что последние события, когда бездетные набрасывались на кормящую мать, просто жуткие. Мне, честно говоря, немного обидно, что приходится принимать такой закон из-за феминисток», - сказал собеседник НСН.
По его словам, мужчины должны участвовать в формировании обычного образа кормящей женщины.
«Я бы хотел, чтобы кормящая грудью мать не выглядела как-то необычно. Нужно, чтобы это наоборот вызывало умиление и поддержку у всех нормальных людей. Здесь большую роль играют мужчины, потому что они должны способствовать поддержке кормящих женщин. Женщины, которые выступают против такого, они с деформированным сознанием», - отметил Милонов.
Отвечая на вопрос про ущемлении прав и свобод других женщин, которые, например, хотели бы иметь детей, но не могут, Милонов провел параллель со спортсменами, чьим успехам он радуется.
«Ни одна женщина, которая хочет иметь ребенка, не будет выступать против кормления грудью в общественном месте. Лично я в силу особенностей своих не могу станцевать бальные танцы или плавать быстро, но я же вижу, как другие люди это делают. Меня же не ущемляют их успехи, я наоборот радуюсь за людей. Нормальный человек всегда с умилением и радостью смотрит на кормящую женщину», - заключил депутат.
Ранее Милонов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что частные клиники сегодня зачастую делают аборты на поздних сроках, подобные процедуры должны быть доступны только в государственных учреждениях и сопровождаться консультацией со священником.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разведка Украины допустила попытки свергнуть Зеленского весной
- Число легковых электромобилей в России за год выросло на 75%
- Канье Уэст обвинил Adidas в продаже поддельных кроссовок Yeezy
- Дзюба усомнился в хорошем качестве российского аналога игры FIFA
- Байден допустил, что Израиль может лишиться поддержки мировой общественности
- Падение Telegram случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов РКН
- Под Саратовом загорелся завод по выпуску ячеек для яиц
- Кустурица изменил название романа Достоевского ради фильма
- СМИ: В Малайзии госпитализировали короля Норвегии Харальда V
- МИД Франции допустил присутствие западных военных на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru