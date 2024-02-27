Милонов обвинил феминисток в ущемлении кормящих грудью женщин

Депутат Виталий Милонов в эфире НСН призвал сделать так, чтобы кормящая грудью мать вызывала умиление и радость, а не казалась чем-то необычным.

Ни одна нормальная женщина, которая хочет иметь ребенка, не будет выступать против кормления грудью в общественном месте, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Нужны дети: В России улучшают демографию запретами и деньгами

Ранее стало известно, что в Госдуме готовится несколько законопроектов, посвященных кормящим мамам, пишут «Известия». Одной из инициатив является введение штрафов за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Милонов заявил, что кормление грудью для женщины с ребенком - естественный процесс.

«У кормящей грудью женщины не всегда есть возможность брать с собой бутылочку. В мире деформированных розовыми единорогами сознаний кормящая мать выглядит чем-то необычным, хотя это абсолютно естественная и правильная ситуация, которая происходит с женщиной и ребенком. Я считаю, что последние события, когда бездетные набрасывались на кормящую мать, просто жуткие. Мне, честно говоря, немного обидно, что приходится принимать такой закон из-за феминисток», - сказал собеседник НСН.

«Гендерный перекос?» Милонов предложил приравнять материнство к «госзаданию»

По его словам, мужчины должны участвовать в формировании обычного образа кормящей женщины.

«Я бы хотел, чтобы кормящая грудью мать не выглядела как-то необычно. Нужно, чтобы это наоборот вызывало умиление и поддержку у всех нормальных людей. Здесь большую роль играют мужчины, потому что они должны способствовать поддержке кормящих женщин. Женщины, которые выступают против такого, они с деформированным сознанием», - отметил Милонов.

Путин: Счастье отцовства и материнства выше денег

Отвечая на вопрос про ущемлении прав и свобод других женщин, которые, например, хотели бы иметь детей, но не могут, Милонов провел параллель со спортсменами, чьим успехам он радуется.

«Ни одна женщина, которая хочет иметь ребенка, не будет выступать против кормления грудью в общественном месте. Лично я в силу особенностей своих не могу станцевать бальные танцы или плавать быстро, но я же вижу, как другие люди это делают. Меня же не ущемляют их успехи, я наоборот радуюсь за людей. Нормальный человек всегда с умилением и радостью смотрит на кормящую женщину», - заключил депутат.

Ранее Милонов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что частные клиники сегодня зачастую делают аборты на поздних сроках, подобные процедуры должны быть доступны только в государственных учреждениях и сопровождаться консультацией со священником.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СемьяЗаконопроектДетиЖенщиныВиталий Милонов

Горячие новости

Все новости

партнеры