Генконсульство России направило ноту Казахстану из-за задержания рэпера Navai
Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана с просьбой разъяснить обстоятельства задержания рэпера Navai. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Наваи Бакирова задержали во вторник на погранпункте «Кордай» при въезде в республику. В департаменте полиции Жамбылской области уточнили, что в авто музыканта нашли наркотики. Позже завели уголовное дело о попытке контрабанды.
Артиста отправили в изолятор временного содержания, его концерт в Астане 14 октября отменили.
В генконсульстве подчеркнули, что попросили прояснить ситуацию, сообщить, где находится гражданин РФ, в каких условиях содержится. Также планируют запросить при необходимости консульский доступ к нему.
Диппредставительство узнало о задержании из СМИ, официального уведомления от местных властей не поступало. Областной департамент полиции тоже не передал сведения в МИД Казахстана. По этой причине запрос инициировали, не дожидаясь обращений от адвоката рэпера или других лиц.
Недавно адвокат опровергла слухи, что Navai «назначил себя смотрящим» в ИВС республики.
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