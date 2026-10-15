Путин: Россия ответит на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать Киеву на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергетическим объектам. Он объяснил, что ВСУ не нужно было это начинать, пишет РИА Новости.

Премьер Болгарии Радев выступил против атак на российские НПЗ

Глава государства напомнил, что накануне украинская армия пыталась наносить удары по некоторым НПЗ. Сейчас «кое-куда попали», но ничего существенного, добавил он.

По словам Путина, то же самое происходит с платформами электронной торговли: Киев сделал первый шаг, Россия начала отвечать. Также президент упомянул энергетику, военные объекты и ЦОДы и объяснил, что инициатором была не Москва.

Недавно в Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории НПЗ.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
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