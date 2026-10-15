Путин: Россия ответит на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать Киеву на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергетическим объектам. Он объяснил, что ВСУ не нужно было это начинать, пишет РИА Новости.
Глава государства напомнил, что накануне украинская армия пыталась наносить удары по некоторым НПЗ. Сейчас «кое-куда попали», но ничего существенного, добавил он.
По словам Путина, то же самое происходит с платформами электронной торговли: Киев сделал первый шаг, Россия начала отвечать. Также президент упомянул энергетику, военные объекты и ЦОДы и объяснил, что инициатором была не Москва.
Недавно в Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории НПЗ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Россия ответит на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам
- Премьер Болгарии Радев выступил против атак на российские НПЗ
- Генконсульство России направило ноту Казахстану из-за задержания рэпера Navai
- Бояков поддержал эксперименты в театрах после скандала вокруг «Гамлета»
- Лавров: РФ готова участвовать в «Маршруте Трампа» на Кавказе
- Адвокат опровергла слухи, что Navai «назначил себя смотрящим» в ИВС Казахстана
- В России опубликовали рейтинг лучших вин
- В Госдуме объяснили, как исправить ошибки в электронной трудовой книжке
- Полосатый рейс: Почему россияне стали чаще отдыхать в Африке
- Автоэксперт Баканов указал, что влияет на цену автомобиля с пробегом