Путин: Россия ответит на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам

Глава государства напомнил, что накануне украинская армия пыталась наносить удары по некоторым НПЗ. Сейчас «кое-куда попали», но ничего существенного, добавил он.



По словам Путина, то же самое происходит с платформами электронной торговли: Киев сделал первый шаг, Россия начала отвечать. Также президент упомянул энергетику, военные объекты и ЦОДы и объяснил, что инициатором была не Москва.



Недавно в Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории НПЗ.

