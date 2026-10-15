Адвокат опровергла слухи, что Navai «назначил себя смотрящим» в ИВС Казахстана

Бакиров был задержан 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в республику. По данным казахстанских правоохранителей, «при проверке автомобиля, на котором передвигался рэпер, обнаружено и изъято наркотическое средство».

Суд в Казахстане арестовал артиста на два месяца. По данным СМИ, Navai отправили в изолятор временного содержания в Кордае, где он «начал наводить свои порядки».

«По вопросу «назначил себя смотрящим» — это фейк. Остальное пока не могу комментировать», — рассказала Керимова.

Ранее президент Союза адвокатов РФ Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что Navai оказался в сложной ситуации, но говорить о том, что ему однозначно грозит тюремный срок, пока рано.