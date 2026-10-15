Автоэксперт Баканов указал, что влияет на цену автомобиля с пробегом

Он пояснил, что нахождение в залоге, запреты, а также отсутствие или нечитаемость VIN-номера и какие-либо замены номерных агрегатов могут стать причиной того, что авто потеряет «условно до 80% первоначальной стоимости».

Также на стоимость машины с пробегом негативно влияют ДТП и последующее восстановление. Но даже и без аварий важным при ценообразовании является техсостояние основных агрегатов — двигателя, трансмиссии, ходовой части и электроники.

«Когда мы говорим о гибридах и электромобилях, то состояние батареи и силовой электроники и электрики. Если с одним из этих пунктов есть проблема, это тоже повод для существенного торга», — указал Баканов.

Он добавил, что на стоимость может повлиять и чистота салона, так как если он грязный, то это может означать, что «человек за машиной не ухаживал и не следил».

Ранее российские автодилеры предложили ввести полную цифровую историю каждого автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

