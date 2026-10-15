Премьер Болгарии Радев выступил против атак на российские НПЗ
Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил против ударов по нефтеперерабатывающим заводам и энергообъектам в России и на Украине. По его мнению, это ведет к подорожанию топлива на рынке. Об этом он написал в X.
Политик подчеркнул, что это одна из главных проблем Евросоюза. Он добавил, что последствия подобных атак напрямую затрагивают всех.
Также Радев уточнил, что за последние два десятилетия Европа сама закрыла ряд собственных нефтеперерабатывающих заводов и теперь крайне зависит от поставок готового топлива, дизельного и особенно авиационного.
На днях вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что ВСУ нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в Саратовской и Рязанской областях.
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