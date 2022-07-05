В Минпромторге сообщили о предстоящем снижении цен на автомобили
Ситуация с ценами на автомобили в России стабилизируется, предпосылок к резким скачкам стоимости нет, ценники будут постепенно снижаться в течение года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
Он отметил, что компании будут вынуждены приспосабливаться к запросам рынка. Чтобы изменения происходили мягче, указал Мантуров, в Минпромторге приняли меры для поддержки спроса.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день цены существенно не снизились, так как присутствует инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих.
Ранее стало известно, что в июле заработают программы льготного автокредитования и лизинга, напоминают «Известия». Так, Минпромторг РФ реализует две программы льготных автокредитов: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
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