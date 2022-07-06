Москва и «КАМАЗ» будут производить современные легковые автомобили
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы по развитию легкового транспорта и производству российских электрических автомобилей.
Отмечается, что на совместном производстве города и завода будут работать примерно 40 тысяч человек.
По словам Собянина, на первом этапе завод займется крупно-узловой сборкой машин из дружественных стран, далее - более глубокой локализацией производства, а также созданием собственной платформы электромобилей «Москвич». Мэр Москвы добавил, что город станет одной из базовых площадок для создания электродвигателей и всех комплектующих для новой машины.
В свою очередь Когогин напомнил, что до этого «КАМАЗ» принял решение о прекращении производства легковых автомобилей, однако все равно занимался разработками в сфере электромобилей.
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