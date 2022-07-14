«АвтоВАЗ» заявил о планах создать новое семейство автомобилей

«АвтоВАЗ» в долгосрочной перспективе намерен создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada, в котором будут машины класса С. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

Москва и «КАМАЗ» будут производить современные легковые автомобили

По его словам, шаги в сторону класса C будут скоординированы с новой стратегией «АвтоВАЗа» и российского автопрома в целом. Соколов отметил, что перед «АвтоВАЗом» стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме.

«Конечно, это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях», — приводит РИА Новости слова Соколова.

Ранее компания «АвтоВАЗ» сообщила о возобновлении производства автомобилей Lada Granta в версии Cross, напоминает RT. Модель Lada Granta Cross Classic'22 имеет увеличенный дорожный просвет, а также защитный обвес кузова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобильРоссия
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