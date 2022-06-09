Ректор МГУ исключил радикальную реформу образования после Болонской системы

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий заявил в четверг РИА Новости, что радикальных реформ в системе образования в России не будет.

По его словам, после отхода от Болонской системы ни о каких резких переменах в высшем образовании в стране речь не идет.

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«Как дальше строить российское образование, в ближайшее время будет решение», — сообщил Садовничий.

Ранее заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации исключены из Болонского процесса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОбразованиеРеформаМГУВиктор Садовничий
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