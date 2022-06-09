Ректор МГУ исключил радикальную реформу образования после Болонской системы

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий заявил в четверг РИА Новости, что радикальных реформ в системе образования в России не будет.

По его словам, после отхода от Болонской системы ни о каких резких переменах в высшем образовании в стране речь не идет.