В Минобрнауки исключили полный отказ от бакалавриата и магистратуры

После создания новой системы образования в России, на сегодняшний день мы не сможем полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

По его словам, это связано с тем, что миллионы россиян уже получили дипломы бакалавра. Он считает, что их нельзя лишать возможности продолжения обучения.