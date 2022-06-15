В Минобрнауки исключили полный отказ от бакалавриата и магистратуры

После создания новой системы образования в России, на сегодняшний день мы не сможем полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

По его словам, это связано с тем, что миллионы россиян уже получили дипломы бакалавра. Он считает, что их нельзя лишать возможности продолжения обучения.

«Без Болонской системы, но с патриотами»: В России предложили «уникальную» систему образования

Кучеренко напомнил, что в России по закону бакалавры являются лицами с высшим образованием, при этом они достаточно ограничены в своих правах. Так, например, в правоохранительных органах или на службе в прокуратуре сотрудникам необходимо иметь уровень образования специалитета или магистратуры. То же, по его словам, касается и госслужащих, для которых высшее образование только по программе бакалавриата чревато получением низких должностей.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия может отказаться от Болонской системы высшего образования и разработать новую собственную, направленную на интересы национальной экономики и возможности студентов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеформаСтудентыОбразованиеМинобрнаукиВысшее Образование
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры