В Минобрнауки исключили полный отказ от бакалавриата и магистратуры
После создания новой системы образования в России, на сегодняшний день мы не сможем полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.
По его словам, это связано с тем, что миллионы россиян уже получили дипломы бакалавра. Он считает, что их нельзя лишать возможности продолжения обучения.
Кучеренко напомнил, что в России по закону бакалавры являются лицами с высшим образованием, при этом они достаточно ограничены в своих правах. Так, например, в правоохранительных органах или на службе в прокуратуре сотрудникам необходимо иметь уровень образования специалитета или магистратуры. То же, по его словам, касается и госслужащих, для которых высшее образование только по программе бакалавриата чревато получением низких должностей.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия может отказаться от Болонской системы высшего образования и разработать новую собственную, направленную на интересы национальной экономики и возможности студентов.
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