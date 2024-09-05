«Конкуренция и IP-адреса»: Почему Youtube внезапно заработал в России

То, что Youtube продолжает работать у некоторых пользователей, может быть связано, прежде всего со спецификой блокировки этого сервиса. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы Арсений Щельцин.

Видеохостинг Youtube внезапно заработал на мобильной и десктопной версии у некоторых пользователей, проверил корреспондент "Радиоточки НСН". Щельцин рассказал, что это может быть связано со особой технологией блокировки сервиса, которая происходит по IP-адресам.