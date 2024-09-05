«Конкуренция и IP-адреса»: Почему Youtube внезапно заработал в России
Замедление YouTube происходит не по стандартной технологии блокировки домена, а по IP-адресам, которые отличаются у мобильной версии и десктопной, заявил НСН Арсений Щельцин.
То, что Youtube продолжает работать у некоторых пользователей, может быть связано, прежде всего со спецификой блокировки этого сервиса. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы Арсений Щельцин.
Видеохостинг Youtube внезапно заработал на мобильной и десктопной версии у некоторых пользователей, проверил корреспондент "Радиоточки НСН". Щельцин рассказал, что это может быть связано со особой технологией блокировки сервиса, которая происходит по IP-адресам.
«Тут есть несколько моментов. Во-первых, самый главный момент, что замедление YouTube происходит не по обычной технологии блокировки домена. Замедление происходит по IP-адресам, а у YouTube, учитывая, что у него мобильная версия создавалась много лет назад, у них есть разделение десктопного сайта, мобильного сайта и соответственно планшетного сайта. Поэтому здесь разные IP-адреса и разные формы блокировки. Вполне возможно, что в процессе замедления всплыли какие-то новые IP-адреса для мобильных устройств и поэтому контент доступен. Я, честно говоря, даже не замечал замедления именно мобильной версии сайта», - поделился Щельцин.
Эксперт в области IT и разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер, в свою очередь, считает основной причиной «оживления» Youtube конкуренцию между провайдерами и операторами. В разговоре с НСН он отметил, что они могут влиять на скорость видеохостинга.
«Часть операторов и провайдеров в конкурентной борьбе имеют техническую возможность дать более быстрый доступ к YouTube. Ее сложно объяснить бытовым пользователям, но, тем не менее, такая возможность у них есть. Они, по сути, пользуются этим конкурентным преимуществом и ускоряют YouTube. Если говорить про другие причины, то они все технические, не политические. Возможно, YouTube что-то переформировал в своей серверной структуре, в логистике передачи информации. Это два основных варианта», - поделился он.
Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) в беседе с НСН заявил, что в России планшеты на Android пользуются большим спросом, чем устройства Apple, поэтому выход приложения VK Видео на планшетах Android логичен в попытках заменить YouTube.
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