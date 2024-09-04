«Заменит YouTube?»: Блогер Wylsacom о появлении VK Видео на планшетах Android
Блогер Wylsacom заявил НСН, что в России планшеты на Android пользуются большим спросом, а VK Видео выстраивает логичную стратегию для борьбы с YouTube.
В России планшеты на Android пользуются большим спросом, чем устройства Apple, поэтому выход приложения VK Видео на планшетах Android логичен в попытках заменить YouTube, рассказал НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Пользователи планшетов на платформе Android с 4 сентября получили доступ к приложению VK Видео, сообщили в пресс-службе компании. Приложение включает возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также регулирования качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения. При этом Wylsacom отметил, что при желании пользователи могли смотреть видео в браузере.
«Если говорить о соотношении в России, конечно, планшетов на Android сильно больше, потому что они находятся в более доступном ценовом сегменте. Плюс планшет – это такое устройство, которое не нужно обновлять каждый год, ждать новинок и так далее. В целом планшет на Android – это достаточно неплохое устройство, кто-то использует это в формате домашнего гаджета, кто-то использует на работе. Поэтому выход приложения VK Видео – это, конечно, благо, но при желании смотреть можно все и через браузер. Приложение просто чуть удобнее, быстрее и понятнее. Это решение логично, так как VK Видео хочет составить конкуренцию YouTube, хочет расширять свое присутствие на всех платформах. Стратегия VK – на каждой платформе иметь приложение, что позитивно скажется на пользовательском опыте», - рассказал он.
Со своей стороны, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал НСН, почему VK Видео пока все-таки не удается заменить YouTube.
«В Россию за все время существования планшетных компьютеров было завезено более десяти миллионов устройств. Популярнее в России планшеты на Android, планшеты Apple сегодня менее популярны. За последние два года была проделана необходимая работа по VK Видео, приложение стало лучше, пригодным для потребления контента в формате YouTube. Но все еще VK не хватает зарубежного контента, зарубежных блогеров, потому что сами они там не присутствуют. Здорово, чтобы был такой контент и сразу с переводом. Многих русскоязычных авторов там тоже нет, архива их видео тоже. Поэтому VK Видео пока не может заменить YouTube, но сервис развивается очень активно, основная работа проделана», - добавил он.
Порядка 100 российских аналогов YouTube провалились: выигрывают лишь те видеоплатформы, которые имеют востребованный контент и хорошую систему рекомендаций, заявил ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин «Радиоточке НСН».
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