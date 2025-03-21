«Конкурентная цена и фишки»: Техноблогер объяснил лидерство iPhone у россиян
На смартфоны iPhone россияне действительно тратят больше денег, чем на марки на Android, однако в количественном выражении они все-таки не лидеры, заявил НСН Илья Корнейчук.
Многие россияне выбирают смартфоны Apple, так как являются фанатами их «операционки» и уникальных обновлений, более того, в России iPhone часто можно купить дешевле, чем в других странах. Об этом в беседе с НСН заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
За год Apple поднялся с третьего места на первое в топ-5 популярных смартфонов россиян, сместив Xiaomi и Samsung на вторую и третью строчки соответственно. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей в ЮKassa (принадлежит финтех-компании «ЮMoney») и федерального мобильного виртуального оператора «СберМобайл», с которыми ознакомилась НСН. Четвертую позицию занимает Huawei, а пятую — Realme. Корнейчук объяснил такую статистику по ЮKassa.
«Если мы говорим конкретно о количестве платежей, которые проходят через ЮMoney, ЮKassa и так далее, то, возможно, люди действительно стали совершать больше платежей через iPhone, чем с других устройств, по причине того, что какие-то другие способы оплаты с помощью телефона менее удобны на iPhone», - уточнил он.
Корнейчук также отметил, что не верит в то, что смартфонов Apple в РФ продается больше в количественном выражении, так как это не бюджетная техника, а на рынке у нее есть хорошие Android конкуренты.
«iPhone - это не самый дешевый смартфон, и мне сложно поверить, что сейчас в количестве штук их в России продается больше всего, а не Xiaomi, Realme, Honor, или Huawei. У нас больше всего продается Android-смартфонов. В денежном выражении Apple действительно является одним из лидеров российского рынка. Что касается обвала цен на Apple, во-первых, Apple действительно популярны, их завозят много. На них почти всегда есть конкурентная цена, так как продавцы борются за самую низкую стоимость. И всегда было так, что у нас смартфоны Apple относительно мировых цен продаются по хорошей цене. Иногда из-за скачков курса на российском рынке смартфон Apple стоит дешевле, чем где бы то ни было. Единственное, что у нас сейчас курс доллара просел, и смартфоны Apple на это среагировали быстрее, чем смартфоны некоторых других марок», - заявил он.
По словам Корнейчука, популярность iPhone обусловлена их уникальной операционной системой, а также некоторыми «фишками». Однако Xiaomi уже составляют им конкуренцию за счет максимального «копирования», а Samsung продолжает держать свою репутацию.
«У Apple другая операционная система. Например, мне не нравятся ее ограничения по части выбора софта. Но некоторые «фишки» на Apple появляются раньше, чем на других смартфонах. Например, режим против укачивания, когда на экране появляются маленькие черные точечки и двигаются в зависимости от того, как трясет машину. Xiaomi – это популярный бренд. Во-первых, у них много недорогих моделей. При этом у Xiaomi по умолчанию интерфейс Android настроен так, что вызывает максимальные ассоциации с Apple. И для тех, кто хочет Apple, но не хочет ограничений с платежами, приложениями для банков и так далее, Xiaomi - это самый очевидный выбор. Samsung – это один из традиционных популярных брендов. У них продажи сильно просели на фоне того, что они свернули маркетинг в России в 2022 году. Сейчас они немножечко улучшили свои позиции. Здесь есть как раз такая мощная ассоциация Samsung с чем-то премиальным, с настоящим ответом для Apple из мира Android. Но сказать, что Samsung лучше других Android-смартфонов, я не могу. Они сейчас во многом держат сильные позиции за счет бренда», - отметил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что компания Apple намерена модернизировать свои наушники AirPods, добавив функцию перевода разговоров в реальном времени, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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