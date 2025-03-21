«Конкурентная цена и фишки»: Техноблогер объяснил лидерство iPhone у россиян

«Если мы говорим конкретно о количестве платежей, которые проходят через ЮMoney, ЮKassa и так далее, то, возможно, люди действительно стали совершать больше платежей через iPhone, чем с других устройств, по причине того, что какие-то другие способы оплаты с помощью телефона менее удобны на iPhone», - уточнил он.

Корнейчук также отметил, что не верит в то, что смартфонов Apple в РФ продается больше в количественном выражении, так как это не бюджетная техника, а на рынке у нее есть хорошие Android конкуренты.

«iPhone - это не самый дешевый смартфон, и мне сложно поверить, что сейчас в количестве штук их в России продается больше всего, а не Xiaomi, Realme, Honor, или Huawei. У нас больше всего продается Android-смартфонов. В денежном выражении Apple действительно является одним из лидеров российского рынка. Что касается обвала цен на Apple, во-первых, Apple действительно популярны, их завозят много. На них почти всегда есть конкурентная цена, так как продавцы борются за самую низкую стоимость. И всегда было так, что у нас смартфоны Apple относительно мировых цен продаются по хорошей цене. Иногда из-за скачков курса на российском рынке смартфон Apple стоит дешевле, чем где бы то ни было. Единственное, что у нас сейчас курс доллара просел, и смартфоны Apple на это среагировали быстрее, чем смартфоны некоторых других марок», - заявил он.