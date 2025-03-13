Россиянам рассказали о последствиях покупки контрафактного смартфона

По его словам, после введения санкций в Россию стали больше завозить контрафактной техники, в том числе смартфонов, которые работают, но не имеют лицензии. И в случае поломки покупатель будет лишён возможности обратиться за гарантийным ремонтом.

Мясоедов отметил, что из-за антироссийских ограничений стало больше вариантов завоза различного оборудования и техники.

«Это на уровне государства неправильно. Всё-таки всё должно быть залицензировано, контролируемо», — заключил эксперт.

Ранее в Минпромторге заявили, что в России на долю поддельных смартфонов и телефонов приходится порядка 31% рынка, сообщает RT.

