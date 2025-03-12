Минпромторг предложил с сентября ввести маркировку смартфонов и ноутбуков
Минпромторг России предложил ввести поэтапную обязательную маркировку ряда видов радиоэлектроники, в том числе смартфонов и ноутбуков. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить прилагаемые Правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации… Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г.», - указано в документе.
Предполагается, что требование о маркировке затронет радиоэлектронную продукцию, включая ноутбуки массой не более 10 килограммов, смартфоны, телефонные аппараты, штепсели и розетки,выпрямители, преобразователи статические, некоторые виды светотехнической продукции, печатные платы, портативные фонари и другую технику.
Минпромторг предлагает начать с сентября обязательную регистрацию участников оборота отдельных радиоэлектронных устройств, а с 1 декабря запустить нанесение средств идентификации.
Ранее Минпромторг предложил ввести в РФ обязательную маркировку радиаторов, пишет 360.ru.
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