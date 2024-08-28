«Конфликт поколений»: Главной причиной стычек работников назвали разницу в возрасте

«Играет роль возрастная разница, потому что это люди разных поколений, с разными взглядами, стандартами, ценностями. К тому же зачастую старшее поколение, находящееся еще в активном трудовом возрасте, не понимает молодежный сленг, от которого уже трудно избавиться. Не думаю, что имеют место быть споры из-за уровня зарплаты, возможностей продвигаться по карьерной лестнице или гендерных различий. Между людьми, находящимися в замкнутом пространстве восемь часов, все равно происходят какие-то коммуникации, обмен точками зрений, мнениями, которые у кого-то вызывают отторжение, неприятие. Хорошо, когда есть достойная профсоюзная организация, доверие к проводимой на предприятиях общественной работе, но этим озабочены лишь крупные предприятия — мелкий и средний бизнес такими категориями не мыслит», — сказала Самраилова.

Отдельно затронула собеседница НСН тему взаимоотношений в педагогических коллективах.

«В коллективах учителей конфликты связаны с марш-броском за высокие показатели ЕГЭ, которые в меньшей степени зависят от школы, а в большей степени — от возможностей родителей. Когда есть высокие показатели ЕГЭ, есть авторитет школы, есть хорошие материальные бонусы. Там другая “кухня”. Играет роль и психологический надрыв в работе с детьми. Учителям самим нужны психологи, а не только детям», — подытожила она.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что россияне задерживаются на работе из-за страха, что их уволят, а также из-за проблем в личной жизни.

