«Конфликт поколений»: Главной причиной стычек работников назвали разницу в возрасте

В педагогических коллективах, как правило, конфликты возникают из-за гонки за высокими показателями ЕГЭ, сказала НСН Екатерина Самраилова. 

Ключевая причина конфликтов между коллегами — разница в возрасте, поскольку поколения отличаются взглядами, стандартами, ценностями и особенностями речи. Об этом НСН заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что 60% руководителей команд обычно вмешиваются в конфликты сотрудников. По словам Самраиловой, как правило, конфликты возникают у людей из разных поколений.

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«Играет роль возрастная разница, потому что это люди разных поколений, с разными взглядами, стандартами, ценностями. К тому же зачастую старшее поколение, находящееся еще в активном трудовом возрасте, не понимает молодежный сленг, от которого уже трудно избавиться. Не думаю, что имеют место быть споры из-за уровня зарплаты, возможностей продвигаться по карьерной лестнице или гендерных различий. Между людьми, находящимися в замкнутом пространстве восемь часов, все равно происходят какие-то коммуникации, обмен точками зрений, мнениями, которые у кого-то вызывают отторжение, неприятие. Хорошо, когда есть достойная профсоюзная организация, доверие к проводимой на предприятиях общественной работе, но этим озабочены лишь крупные предприятия — мелкий и средний бизнес такими категориями не мыслит», — сказала Самраилова.

Отдельно затронула собеседница НСН тему взаимоотношений в педагогических коллективах.

«В коллективах учителей конфликты связаны с марш-броском за высокие показатели ЕГЭ, которые в меньшей степени зависят от школы, а в большей степени — от возможностей родителей. Когда есть высокие показатели ЕГЭ, есть авторитет школы, есть хорошие материальные бонусы. Там другая “кухня”. Играет роль и психологический надрыв в работе с детьми. Учителям самим нужны психологи, а не только детям», — подытожила она.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что россияне задерживаются на работе из-за страха, что их уволят, а также из-за проблем в личной жизни.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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