«Такой обычай»: Россияне задерживаются на работе из-за страха и проблем в личной жизни

Россияне задерживаются на работе из-за страха, что их уволят, а также из-за проблем в личной жизни, которые они не хотят решать, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.

С сентября текущего года в России изменится порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, передает РИА Новости. Рощин рассказал, почему россияне часто перерабатывают.