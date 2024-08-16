«Такой обычай»: Россияне задерживаются на работе из-за страха и проблем в личной жизни

Алексей Рощин заявил НСН, что в России практика сверхурочной работы не просто распространена, а является господствующей.

Россияне задерживаются на работе из-за страха, что их уволят, а также из-за проблем в личной жизни, которые они не хотят решать, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.

С сентября текущего года в России изменится порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, передает РИА Новости. Рощин рассказал, почему россияне часто перерабатывают.

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«В России практика сверхурочной работы не просто распространена, она является господствующей. Россияне очень часто перерабатывают, зачастую это даже считается геройством. Якобы, если человек не работает сверхурочно, он плохой работник, к нему плохо относится руководство. Это такой обычай уже. В России к этому относятся философски, потому что некуда деваться. Это происходит у частников, а также на госслужбе. Например, у чиновников очень распространены задержки после работы. Это не только рабочие на заводах», - отметил он.

По словам психолога, деньги – не основная мотивация для работы сверхурочно, так как зачастую трудоголики просто спасаются в офисе от своих личных проблем.

«Что касается психологического состояния, это, мягко говоря, не вызывает любви к работе. У нас зачастую сверхурочная работа оплачивается не так, как прописано в законе. Людей просто заставляют и часто не платят дополнительно. Обычно просто выделяют отгулы, то есть отпуск немного увеличивают. Но это все не очень официально. Это морковка, которая где-то мелькает. Двигает людьми чаще всего страх. Потому что от человека, который избегает сверхурочных, часто хотят избавиться. Это еще такое представление о коллективизме, у нас это сохраняется. Личные убеждения человека могут быть связаны с трудоголизмом. Это чаще всего люди, которые имеют проблемы в личной жизни. Им просто не нравится дома, они могут себе не признаваться, они спасаются на работе. Тут рекомендация – заняться своей личной жизнью, не бежать от проблем», - подытожил собеседник НСН.

Главным фактором, влияющим на эмоциональное выгорание на работе, является ощущение ее бессмысленности, объяснил завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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