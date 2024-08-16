«Такой обычай»: Россияне задерживаются на работе из-за страха и проблем в личной жизни
Алексей Рощин заявил НСН, что в России практика сверхурочной работы не просто распространена, а является господствующей.
Россияне задерживаются на работе из-за страха, что их уволят, а также из-за проблем в личной жизни, которые они не хотят решать, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.
С сентября текущего года в России изменится порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. Согласно новым правилам, при расчете оплаты за сверхурочную работу необходимо учитывать весь заработок работника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, передает РИА Новости. Рощин рассказал, почему россияне часто перерабатывают.
«В России практика сверхурочной работы не просто распространена, она является господствующей. Россияне очень часто перерабатывают, зачастую это даже считается геройством. Якобы, если человек не работает сверхурочно, он плохой работник, к нему плохо относится руководство. Это такой обычай уже. В России к этому относятся философски, потому что некуда деваться. Это происходит у частников, а также на госслужбе. Например, у чиновников очень распространены задержки после работы. Это не только рабочие на заводах», - отметил он.
По словам психолога, деньги – не основная мотивация для работы сверхурочно, так как зачастую трудоголики просто спасаются в офисе от своих личных проблем.
«Что касается психологического состояния, это, мягко говоря, не вызывает любви к работе. У нас зачастую сверхурочная работа оплачивается не так, как прописано в законе. Людей просто заставляют и часто не платят дополнительно. Обычно просто выделяют отгулы, то есть отпуск немного увеличивают. Но это все не очень официально. Это морковка, которая где-то мелькает. Двигает людьми чаще всего страх. Потому что от человека, который избегает сверхурочных, часто хотят избавиться. Это еще такое представление о коллективизме, у нас это сохраняется. Личные убеждения человека могут быть связаны с трудоголизмом. Это чаще всего люди, которые имеют проблемы в личной жизни. Им просто не нравится дома, они могут себе не признаваться, они спасаются на работе. Тут рекомендация – заняться своей личной жизнью, не бежать от проблем», - подытожил собеседник НСН.
Главным фактором, влияющим на эмоциональное выгорание на работе, является ощущение ее бессмысленности, объяснил завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников «Радиоточке НСН».
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