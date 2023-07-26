Конец подтоплениям: В Сочи рассказали, как новый генплан защитит город от катаклизмов
Власти Сочи готовят генплан, который предусматривает, в частности, строительство объектов ливневой канализации и гидрозащитных сооружений в руслах рек.
Генплан Сочи до 2044 года предусматривает новую схему водоотведения поверхностных сточных вод, чтобы решить проблему с затоплениями, сообщили НСН в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что в Сочи готовят новый генплан, который определит развитие курорта до 2044 года. Документ должны утвердить осенью. Отмечается, что одна из основных проблем – это водоотведение, а также старые, изношенные сети.
«В дополнение к актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Сочи, утвержденной в феврале 2022 года, подготовлена новая схема водоотведения поверхностных сточных вод. Она включает мероприятия по строительству и реконструкции объектов ливневой канализации, в том числе с учетом всех обнаруженных бассейнов подтопления, а также необходимости строительства гидрозащитных сооружений в руслах рек», - сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что готовится новая концепция берегоукрепления по всем участкам береговой линии, которые находятся в границах города.
«Отдельно подготавливают концепцию берегозащиты и берегоукрепления по всем участкам береговой линии, находящимся в границах города. Будут направлены соответствующие предложения о формировании федеральной программы для рассмотрения на уровне Правительства РФ», - указали в администрации.
Кроме того, в пресс-службе рассказали, что новый генплан позволит полностью обновить инженерную инфраструктуру Сочи, обеспечив горожан водой и системой канализации надлежащего качества.
«Проекты по обновлению сетей водоснабжения и водоотведения включены в комплексную программу развития Сочи до 2030 года. Всего в ней 27 мероприятий. Реализация всех этих мероприятий позволит полностью обновить инженерную инфраструктуру города, обеспечив горожан водой и системой канализации надлежащего качества, в том числе в отдаленных населенных пунктах», - добавляется в сообщении.
Сильные ливни и плохая система водоотведения сточных вод каждый год становятся причинами масштабных затоплений в Сочи. Ранее, в ночь на 9 июля, в Туапсинском районе за три часа выпало 150% месячной нормы осадков, оказались затоплены поселки и дороги, в том числе трасса Джубга — Сочи.
Позднее, 15 июля, из-за сильных дождей в Туапсинском районе поднялся уровень воды в реках Нечепсуха и Псебе. Поток воды смыл пешеходный мост в Новомихайловском. Из зоны подтопления эвакуировали свыше 100 местных жителей. Погибли, по меньшей мере, пять человек, было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает «Радиоточка НСН».
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