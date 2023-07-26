Конец подтоплениям: В Сочи рассказали, как новый генплан защитит город от катаклизмов

«В дополнение к актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Сочи, утвержденной в феврале 2022 года, подготовлена новая схема водоотведения поверхностных сточных вод. Она включает мероприятия по строительству и реконструкции объектов ливневой канализации, в том числе с учетом всех обнаруженных бассейнов подтопления, а также необходимости строительства гидрозащитных сооружений в руслах рек», - сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что готовится новая концепция берегоукрепления по всем участкам береговой линии, которые находятся в границах города.

«Отдельно подготавливают концепцию берегозащиты и берегоукрепления по всем участкам береговой линии, находящимся в границах города. Будут направлены соответствующие предложения о формировании федеральной программы для рассмотрения на уровне Правительства РФ», - указали в администрации.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что новый генплан позволит полностью обновить инженерную инфраструктуру Сочи, обеспечив горожан водой и системой канализации надлежащего качества.

«Проекты по обновлению сетей водоснабжения и водоотведения включены в комплексную программу развития Сочи до 2030 года. Всего в ней 27 мероприятий. Реализация всех этих мероприятий позволит полностью обновить инженерную инфраструктуру города, обеспечив горожан водой и системой канализации надлежащего качества, в том числе в отдаленных населенных пунктах», - добавляется в сообщении.