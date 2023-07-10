Вода в реке Хорота в Сочи поднялась до опасных отметок
В Сочи уровень воды в реке Хорота достиг опасных отметок, сообщает городская администрация.
Вечером 9 июля сработали датчики «Опасное явление». В настоящее время работают сирены для оповещения местных жителей. Несмотря на то, что уровень воды в реке падает, жителям и гостям города рекомендуют оставаться дома или в безопасном месте.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Эксперты прогнозируют выход рек из берегов, ливни, град, смерчи.
Ранее в городе около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Вода в реке Хорота в Сочи поднялась до опасных отметок
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru