Вода в реке Хорота в Сочи поднялась до опасных отметок

В Сочи уровень воды в реке Хорота достиг опасных отметок, сообщает городская администрация.

Водный «мир». Сочи затопили ливни

Вечером 9 июля сработали датчики «Опасное явление». В настоящее время работают сирены для оповещения местных жителей. Несмотря на то, что уровень воды в реке падает, жителям и гостям города рекомендуют оставаться дома или в безопасном месте.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Эксперты прогнозируют выход рек из берегов, ливни, град, смерчи.

Ранее в городе около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/opershtab23
ТЕГИ:ПогодаОсадкиСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры